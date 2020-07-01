1 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları sorgulama…

Her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu’nda bu haftanın sonuçları belli oldu. Şans Topu ve internet üzerinden oynanan Süper Şans Topu çekiliş sonuçlarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu haftaki çekilişte 5+1 doğru rakamı bilen çıkmaması üzerine büyük ikramiye tutarı olan 819 bin TL bir sonraki çekilişe devretti. İşte 1 Temmuz Şans Topu sonuçları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu’nun 994. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu’nda büyük ikramiye tutarı 819 bin TL olarak belirlendi. İşte sonuçlar: 9-12-14-23-30+4

SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI

İnternet üzerinden oynanan Süper Şans Topu sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda da doğru rakamları bilen çıkmadı ve 3. devir gerçekleşti.