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1 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da büyük ödül ne kadar?

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları açıklanıyor. MPİ tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişinde büyük ödül miktarı ise merak konusu oldu. Her hafta 6 doğru rakamı bilenlere milyonlarca lira büyük ikramiye kazandıran Sayısal Loto'da sonuçlar dakikalar sonra belli olacak. İşte 1 Temmuz 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

20:56 -
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1 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da büyük ödül ne kadar?

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen Sayısal Loto’nun bu akşam 1336. hafta çekilişi düzenlenecek. Geçtğimiz çekilişte büyük ödül iki bilete isabet etmiş ve kişi başı 1 milyon 360 bin TL kazandırmıştı. Bu hafta da büyük ödül miktarının 1 milyon TL üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Sayısal Loto’nun çekiliş sonuçlarını sayfamızdan takip edebilir, büyük ödül miktarını görebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1336. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Çekilişin ardından sonuçlar dakikalar sonra ise netleşmiş olacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
Her gün Süper Piyango

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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