1 Temmuz’da nereler açılacak? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bugün açılacak yerler neresi?

Geçtiğimiz haftalarda atılan normalleşme adımları ile berberler, kuaförler, AVM gibi işletmeler yeniden hizmete başlamıştı. Belirlenen takvime göre 1 Temmuz tarihinde de birçok işletme için yeniden faaliyete geçmesine izin veriliyor.

1 TEMMUZ’DA NERELER AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz’da faaliyetine yeniden başlayacak olan işletmelerle ilgili genelge yayınladı.

Sinema salonu, düğün salonu, internet oyun alanları gibi yerler bugünden itibaren yeniden faaliyete başlayacak.

Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezlerinin 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacağını açıkladı.

EĞLENCE YERLERİ VE NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Nargile kafe ve eğlence yerlerinin durumu ise henüz açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etmişti.