1 tonluk kaya yuvarlanıp eve isabet etti: Çamaşır makinesi kurtardı

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde sabah saatlerinde uçurumdan yuvarlanan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya, içerisinde 2’si çocuk 5 kişinin bulunduğu eve isabet etti. Evin duvarını delerek çamaşır makinesine isabet eden kayanın çıkarttığı şiddetli sesle uyanan aile şaşkına döndü.

Evde büyük çaplı hasar meydana gelirken, ev sahipleri deprem olduğunu düşündüklerini, yuvarlanan kayayı sonradan fark ettiklerini belirttiler.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KURTARDI

Ev sahibi 56 yaşındaki İnci Engin “Kalktık hep beraber bakınca taşı görmedik. Araba vurdu zannettik ve kayayı görmedik. Taş çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükür olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış. Ortalık da perişan oldu. Evi de yeni yeni yaptırıyorduk, böyle oldu” dedi.