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10 aydır hiç görülmeyen köyde bir aile corona oldu

Pandemi sürecinde corona virüsü vakası görülmeyen Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Aliobası köyünde, maden işçisinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisi, test sonuçları pozitif çıkan eşi, annesi ve ablasıyla birlikte evde karantinaya alındı. 

Güncellenme: 15:12, 16/12/2020
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10 aydır hiç görülmeyen köyde bir aile corona oldu

Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde, pandemi sürecinde corona virüsü vakasına rastlanmadı. Ancak Aliobası köyü Göynük Mahallesinde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçisinin, Covid-19 testi pozitif çıktı.

Maden işçisinin yanı sıra eşi ile aynı evde yaşayan annesi ve ablasının test sonuçları da pozitif çıktı. Maden işçisi ve ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

10 AY SONRA İLK KEZ KIRMIZI OLDU

Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, 10 aylık salgın sürecinde Aliobası köyünün rengi ilk defa kırmızıya döndü.

Köyde yaşayan Alaattin Başaran, “Biz köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz” dedi.  (DHA)

aile Bartın Corona maden Sağlık Türkiye