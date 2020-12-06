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10 büyükşehirdeki vefat sayısını paylaşan CHP’li vekil: Artık yeter…

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bir günde 10 büyükşehirde bulaşıcı hastalıktan vefat sayısının 467 olduğunu öne sürdü. Aynı gün Sağlık Bakanlığı'nın 196 ölüm açıkladığını hatırlatan Adıgüzel, "Artık yeter" diye isyan etti.

Güncellenme: 21:14, 06/12/2020
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10 büyükşehirdeki vefat sayısını paylaşan CHP’li vekil: Artık yeter…

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 5 Aralık Cumartesi günü 10 büyükşehirde bulaşıcı hastalıktan vefat sayısını kamuoyuyla paylaştı.

CHP’li Adıgüzel; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Adana, Mersin, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ’da bir günde toplam bulaşıcı hastalıktan vefat sayısının 467 olduğunu öne sürdü.

SAĞLIK BAKANLIĞI 196 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Aynı gün Sağlık Bakanlığı’nın tüm Türkiye için açıkladığı 196 vefat sayısını hatırlatan Adıgüzel, “Artık yeter” dedi. “Acilen tam kapatma” çağrısında bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:21:05,
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