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10 gün içinde dört akrabası coronadan öldü

Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, 10 gün içinde corona virüsü nedeniyle annesini, ablasını, baldızını ve kuzenini kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:05, 07/12/2020
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10 gün içinde dört akrabası coronadan öldü

Bursa’da yaşayan Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut'un ailesinden dört kişi corona virüsünden dolayı hayatını kaybetti. Yakut'un annesi Hacı Zümrete Yakut, ablası Hacı Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve kuzeni Abdüsselam Akbaş , 10 gün içinde toprağa verildi.

Corona virüse karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet ede Ercan Yakut, “Annem bir sabah rahatsız olduğunu söyledi. Hastaneye götürdük. CKorona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra vefat etti. Sonra ablam ve baldızım vefat etti. En son kuzenim vefat etti. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizim yüzümüzden kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimizi koruyalım, kurallara uyalım” dedi. (İHA)


Bursa Corona Türkiye
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