10 gün yatıp çıkmış… Çeşme’de bir ayda ikinci kez yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesi gişelerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) denetimi yapan emniyet ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında lüks bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ‘Hells Angels’ çetesinin lideri Necati Arabacı, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edilen Arabacı, tutuklanıp, Buca Cezaevi’ne gönderildi.

10 GÜN YATIP ÇIKMIŞ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 14 Ağustos 2019 tarihinde Ahmet Atik’in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettirici olduğu gerekçesiyle geçen 10 Temmuz’da liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesini ile birlikte Çeşme’de gözaltına Arabacı, sevk edildiği Bodrum Adliyesi’nde tutuklanmıştı.

Arabacı, gönderildiği cezaevinde 10 gün yattıktan sonra tahliye edilmişti. (DHA)

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