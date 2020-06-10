10 Haziran Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Şans Topu’nda haftanın şanslı rakamları!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan Şans Topu oyununda çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nun 991. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar; 16, 19, 23, 30, 32 + 03 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nun 991. hafta çekiliş sonuçlarına göre, şanslı rakamlar 16, 19, 23, 30, 32 + 03 olarak belirlendi. Büyük ödül ise 2 bilete isabet etti ve kişi başı 403 bin TL’lik ödül dağıtıldı.

SÜPER ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU

İnternet üzerinden oynanabilen ve her gün düzenlenen Süper Şans Topu’nun bu akşamki çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Şans Topu’nda büyük ikramiye 1 bilete isabet ederken 227 bin TL ikramiye verildi.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN YAPILAN DUYURU

İdaremizce Sanal Bayilerimizin teknik alt yapıları üzerinden internet aracılığıyla Süper Sayısal Oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına 01.06.2020 tarihinde saat 00:00 itibariyle başlanılacaktır. Sayısal Oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacaktır. Ayrıca, Sayısal Oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara oyunu hariç olmak üzere) aynı zamanda Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olacaktır.

Ancak, Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15’de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15’de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45’te ve Cumartesi saat 21.15’te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15’te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15’te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15’te yapılacak.