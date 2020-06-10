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10 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları sorgulama…

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen 1330. hafta Sayısal Loto ve internet üzerinden oynanan Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftalardan devri bulunan Sayısal Loto'da büyük ikramiye 2 milyon 817 bin TL olarak belirlendi. İşte 10 Haziran Sayısal Loto sonuçları...

22:00 -
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10 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları sorgulama…

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) düzenlediği 1330. hafta Sayısal Loto ve internet üzerinden oynanan 3. hafta Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde büyük ödül miktarları da açıklandı. Geçtiğimiz haftalardan devri bulunan Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı bu akşam 2 milyon 817 bin TL olarak açıklandı. Süper Sayısal Loto’da da devirler sonrasında büyük ödül miktarı 632 bin Türk Lirasına ulaştı. İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto’nun 1330. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto’da bu hafta büyük ödül 2 milyon 817 bin TL olarak belirlendi. Şanslı rakamlar ise şu şekilde;  15-16-25-26-36-39

SÜPER SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

İnternet üzerinden oynanabilen Süper Sayısal Loto’nun 3. hafta çekilişinde büyük ikramiye devirlerle birlikte 632 bin TL olarak belirlendi. Süper Sayısal Loto ile Sayısal Loto’nun çekiliş sonuçları aynı rakamlar olarak kabul ediliyor.

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