10 işçinin yardım çığlığı!

Arpaçay ilçesinde yaşayan 10 arkadaş, 3 ay önce inşaatlarda çalışmak için Gürcistan Tiflis’e gitti. Kamil Aydemir, Ali Asker Tazegül, Onur Aydemir, Doğukan Aydemir, Eyüp Aydemir, Osman Aydemir, Erkan Gezen, Fesi Eser, Oran Bal ve Sedat Bal adlı arkadaşlar, corona virüsü salgını nedeniyle Ortachala’da mahsur kaldı.

Gürcistan hükümetinin uyguladığı karantina tedbirleri kapsamında 20 gün önce bir pansiyona yerleşen 10 arkadaş, Aktaş Sınır Kapısı kapatıldığı için Türkiye’ye dönemiyor. Paraları da tükenmek üzere olan arkadaşlar, cep telefonuyla çektikleri görüntülerini WhatsApp aracılığıyla Arpaçay’daki yakınlarına göndererek, yardım istedi.

PARALARINI DA ALAMADILAR

Görüntüde grup adına konuşan Kemal Aydemir, pansiyonda mahsur kaldıklarını, yaptıkları iş karşısında paralarını da alamadıklarını anlattı. Aydemir, yetkililere seslenerek, bir an evvel bulundukları yerden kurtarılmayı beklediklerini söyledi. (DHA)