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10 Kasım tatil mi? Bugün PTT, bankalar, kargolar açık mı?

Bir ömre sayısız başarılar sığdıran, milyonların gönlünde taht kuran Atatürk, gözlerini yumduğu tarihte tüm yurtta milli yas ile anılıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09:05'te resmi kurum ve işletmelerde saygı duruşu ve törenler düzenlenecek.

Güncellenme: 08:28, 10/11/2020
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10 Kasım tatil mi? Bugün PTT, bankalar, kargolar açık mı?

82 yıl önce aramızdan ayrılan, bugün hala ilkeleri takip edilen Mustafa Kemal Atatürk, bu yıl da Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında şükranla anılacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

 

10 KASIM'DA BANKALAR, PTT VE NOTERLER AÇIK MI?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım yer almıyor. Dolayısıyla bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemlerinde olacaklar. Ancak Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.

takip edilen Mustafa Kemal Atatürk, bu yıl da Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında şükranla anılacak.

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