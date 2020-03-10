10 Mart son depremler listesi! Şimdi deprem mi oldu? İşte son depremin olduğu ilimiz!

Türkiye genelinde her gün olanlarca deprem meydana gelmektedir. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bazı zamanlarda sarsıntıların şiddeti yıkıcı boyutlarda olabilmektedir. Yakın zamanda Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlerde can kaybı yaşanmış birçok ev yıkılmıştı. Bu depremlerin ardından bölgede yüzlerce artçı deprem kaydedilmişti. Peki son depremler nerede oldu? Ülkemizdeki son deprem ne zaman ve kaç şiddetinde yaşandı? AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem araştırma bölümlerinde yer alan bilgilere göre son depremlerin nerede olduğunu haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte 10 Mart son depremler listesi.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son bilgilere göre, ülkemizde son deprem Kahramanmaraş’ta 1,5 büyüklüğünde saat 19.28.’de meydana geldi. Bu depremin öncesinde ise Akdeniz açıklarında 2,5 şiddetinde deprem kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

DÜNYADAKİ EN YOĞUN DEPREM KUŞAKLARI ŞÖYLEDİR:

1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81'i gerçekleşir. Bu bölge Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alır.

2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya'dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu'na ulaşır.

3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır.

Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu'nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu'nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.

Türkiye'deki deprem kuşakları 5 grupta toplanır :

Deprem kuşakları dereceleri

1. Dereceden Deprem Kuşağı : Tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur.

2. Dereceden Deprem Kuşağı : Depremlerin birinci derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlardır.

3. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır.

4. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az zararla ya da zararsız geçtiği alanlardır.

5. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az olduğu ya da hiç hissedilmediği alanlardır.