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10 milyonluk vergi cezası çıkardılar, silmek için 600 bin lira istediler

İstanbul'da bir iş insanını  arayarak, "Defterlerini inceledik, 10 milyon lira devlete ceza ödeyeceksin" diyerek, 600 bin lira rüşvet istediği öne sürülen bir mali müfettiş ile bir mali müşavir düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:53, 23/10/2020
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10 milyonluk vergi cezası çıkardılar, silmek için 600 bin lira istediler

Tuzla’da faaliyet gösteren bir fimanın sahibi olan M.G. ve yetkli müdürünü 3 ay önce arayan bir kişi, kendini maliye müfettişi G.G. olarak tanıttı. İş insanına, “Firmanızın 2016-2018 mali kayıtları ve tüm defterlerin incelendi” diyerek, denetimlerde yüklü miktarda ceza geleceğini söyledi.

600 BİN LİRA

İddiaya göre, iş yeri sahibi olayın doğruluğunu araştırmak için defterlerini yeniden incelemeye alırken, şirket yöneticileriyle görüşen mali müşavir A.B. ve vergi denetmeni G.G., 600 bin lira rüşvet karşılığında dosyanın kapatılacağını söyledi.

İKİSİ DE YAKALANDI

Ancak olayın polise intikal etmesi üzerine, şüphelilerin yakalanması için plan yapıldı. Firma sahibi M.G.’nin parayı Mali Müşavir A.B.’nin Beylikdüzü’ndeki ofisine teslim etmesi istendi. Şüpheli mali müşavir parayı teslim alması üzerine operasyon düzenendi. A.B. gözaltına alınınca, eş zamanlı olarak da G.G. isimli şüpheli Vergi Denetim Kurumu’nda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

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