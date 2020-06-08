10 minibüs sürücüsü coronaya yakalandı! Taşıdıkları yolcular aranıyor

Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, corona virüsü semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu.

YOLCULAR ARANIYOR

10 sürücüye yapılan corona virüsü testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

İLÇEDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Öte yandan kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Diyarbakır Kulp'ta vatandaşların maskesiz dışarı çıkmaları yasaklandı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, ilçe genelindeki belediye hoparlörlerinden vatandaşlara duyuruldu. (DHA/İHA)

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