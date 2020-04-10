10 Nisan en güzel Polis Haftası kutlama mesajları ve şiirleri! Türk Polis Teşkilatı’nın 175. yıl dönümü…

Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta kutlanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle etkinlik yapılmasa da kutlama mesajlarıyla tebrikler iletiliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Nisan Polis Haftası kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polis Haftası nedeniyle kutlama mesajı paylaştı. İşte 10 Nisan 2020 Polis Haftası mesajları, sözleri ve şiirleri…

TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN 175. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Türk Polis Teşkilatı modern anlamda 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Halen 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiş bir teşkilattır. İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenmiştir.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizlerin güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakârca görev yapan, Türk Polis Teşkilatı mensupları, Polis Teşkilatı 10 Nisan'da kurulduğu için 10 Nisan’ı her yıl Polis Günü olarak kutlar.

ATATÜRK’ÜN TÜRK POLİSİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.

Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir.

Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır.

Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren Emniyet Teşkilatımız, 175 yıllık bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatının bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor; Polis Teşkilatımızı ileriye taşıyacak her adımın destekçisi olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşmüş olan kahraman polislerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm Emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

POLİS HAFTASI MESAJLARI

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutluyorum.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun!

Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Polis kanun adamıdır.Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat etmeIidir. -M.KemaI Atatürk-

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz ‘Polis Haftası'nı kutluyorum.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

EN GÜZEL POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ

DOST KALEMLER

Soğuk demez sıcak demez kış demez

Yağmur demez yağış demez yaş demez

Ekmek demez yemek demez aş demez

Görevinin başındadır fedakar Polis

M.M.REVANLI

POLİS

Bir askeri bilirim, birde polisi

Gece gündüz demez, çalışır hepsi

Durmadan çalar hep, sirenin sesi

Bu sesle burdayım, diyendir polis…

Sorunumuz varsa, ona koşarız

Asayişi sağlar, rahat yatarız

Varlığıyla huzur, güven duyarız

Kötüye korkulu, rüyadır polis…

Suçluyu yakalar, içeri tıkar

Narkotik, cinayet, hepsine bakar

Araçlar yollarda, onunla akar

Bizlere kol kanat, gerendir polis…

Mangal gibi yürek, vardır onlarda

Gözleri karadır, tüm olaylarda

Düşünmez kendini, çatışmalarda

Severek canını, verendir polis…

Eve hırsız girse, haber ver gelsin

Yolda kaza olsa, anında bitsin

Görevi mümkün mü, saymakla bitsin

Muhtaca uzanan, bir eldir polis…

Halim AKIN

POLİS AMCA

Kovun gitsin hüznünüz

Neşe dolsun yüzünüz

Mutlu geçsin ömrünüz

Polis Amca,Polis Amca

Güvenliktir tüm işiniz

Hak,adalettir gücünüz

İnsanlıktır seçiminiz

Polis Amca,Polis Amca

Adil olmak esas görev

Hakkaniyet gerçek ödev

Gönül “kabe kırmadan sev

Polis Amca,Polis Amca

Cana,mala destek sizde

Mazlumlara kuvvet sizde

Adalete güven bizde

Polis Amca,Polis Amca

Sayenizde işimize

Rahat gelip gidiyoruz

Yiyip içip geçiyoruz

Polis Amca,Polis Amca

Helal olsun yediğiniz

Şifa olsun içtiğiniz

Mübarektir göreviniz

Polis Amca,Polis Amca

Zalimlere yağan “lav”sın

Dürüstlere karlı dağsın

Rabbim sizleri korusun

Polis Amca,Polis Amca

Kötüleri aranızdan

Atmak gerek safınızdan

Leke çıkmaz hum ayından

Polis Amca,Polis Amca

Akbaş Yaşar takdir eder

Ahlaklıya hürmet eder

Namusluya verir değer

Polis Amca,Polis Amca

POLİSİMİZ

Göğsünde nakışlı, şerefi şanı.

Silahı kınında yiğit polisim.

Bileğinde halka, tetikte canı.

Mazlumun yanında yiğit polisim.

Polistir suçluyu arayıp bulan.

Düşmandır sizlere terörle yılan.

Sancağını canın üstünde kılan.

Yıldızı şanında yiğit polisim.

Aman vermez, terör esen yellere.

İlham olur vatan diyen dillere.

Zincir vurur kirli olan ellere?

Cananı canında yiğit polisim.

Sevmez sizi yere bakan zihniyet.

Ülkemizin asayişi emniyet.

Ulu tanrım polisime yardım et.

Bayrağı kanında yiğit polisim.

Sayesinde suçlu şimdi delikte.

Kuvveti var trafikte çevikte.

Asayişi sağlar hepsi birlikte.

Hakanlar hanında yiğit polisim.

Ramazandan polisime beyitler.

Halkımızın emniyeti yiğitler.

Gururumuz topraktaki şehitler.

Vatanın bağrında yiğit polisim.

Ramazan Kurt

TÜRK POLİSİ

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Kim ne derse desin size,

İnanmayın, kanmayın,

Millet sever hepinizi,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Gece gündüz demeden,

Ekmek yemek yemeden,

Edirne’den Erzurum’a,

Gidersiniz seve seve,

Doyamadan yavrunuza,

Bu vatan, millet uğruna,

Nice canlar verirsiniz,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Her daim çalışırsınız,

Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,

Minnettardır bu millet,

İhtiyarı, genci, yetişkini,

Severiz biz polisimizi.

Münevver Erilmez