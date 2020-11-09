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10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Van Çaldıran'da kendisinden yaşça büyük B.D. tarafından dövülen ve kafasında birçok kırık olan Mert Akdemir ölümden döndü. Kendisini döven B.D.'nin babası tarafından hastaneye götürülen çocuğun yaşananları anlatmaması için tehdit edildiği öne sürüldü. 

Güncellenme: 10:57, 09/11/2020
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10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Erginler Mahallesi'nde azide bulunan 5. sınıf öğrencisi Mert Akdemir, yemek yediği esnada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından dövüldü. Kafasında birçok kırık oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Mert Akdemir, kendisini döven B.D.’nin babası tarafından hastaneye götürüldü.

“BANA DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ”

Babasını hastaneye götürürken oğluyla tesadüfen karşılaştığını belirten baba Dilaver Akdemir, “’Oğlum ne oldu sana?’ diye sorduğumda ilk olarak bana düştüğünü söyledi. Vuran çocuğun babası oğlumu hastaneye getirmiş. Bana ‘senin çocuğun kayalıklardan düşmüş' dedi. Çocuğu resmen öldürmüşler. Doktorlar da inanmamış” dedi.

Foto: İHA / Gerçeği söylememesi için çocuğunun korkutulduğunu söyleyen baba Dilaver Akdemir kendisinin de tehdit edildiğini öne sürdü.

ÇOCUĞUMU KORKUTUP TEHDİT ETMİŞLER

Çocuğunun korkutulduğunu da iddia eden baba Akdemir şunları söyledi:

* Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler' demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin.

* Adam bana da gözdağı veriyor. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Çocuğum ölümden dönmüş, eğer çobanlar olmasaydı bugün çocuğum yanımda olmazdı.

* Bunların cezalandırılmasını istiyorum. Dışarıda gezmelerine gönlüm razı değil.

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