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10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir süredir, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı.

23:01 -
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10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden kişi tutuklandı!

Ödemiş’teki bir pastanede çalışan ve emekli olan Mehmet Genç, iddiaya göre pastaneye ekmek almaya gelen S.A.’ya tacizde bulundu.

Tacizin bir süre devam etmesinin ardından S.A., ailesi ekmek almaya gönderince gitmek istemedi.

Durumdan şüphelenen ailesi S.A. ile konuştu.

Küçük kız, durumu anlatınca aile, pastane sahiplerine durumu bildirip, polis giderek Mehmet Genç’ten şikayetçi oldu.

İhbar üzerine, Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç’i gözaltına aldı.

Sorgusu tamamlanan Mehmet Genç, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İHA

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