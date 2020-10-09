100 bin anne ücretsiz ulaşım kartı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin 17 Temmuz 2020 tarihinde oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 0-4 yaş arası çocuk sahibi annelere ücretsiz ulaşım kartı uygulaması başladı.

Uygulama ile ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Söz verdik, yaptık. Anne Kart ile 0-4 yaş arası çocuklu anneler ulaşımı ücretsiz kullanıyorlar. 100 bin anne ücretsiz kartını aldı. Başvurular devam ediyor” dedi.

“ANNE KART” BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Anne Kart ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İstanbul'da ikamet eden 0-4 yaş arası çocuk sahibi anneler, İstanbul il sınırları içerisinde toplu ulaşımda ücretsiz olarak seyahat edebiliyor.

Anne Kart başvurusu online olarak yapılabiliyor. Kartlar, en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi'nden ya da kargo seçeneği ile adrese teslim ediliyor.

Başvuru işlemlerini gerçekleştirirken herhangi bir belge talep etmeyen İBB, başvuru yapanların uygunluğunu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (NVİ) sorgulama servisleri üzerinden online şekilde doğruluyor.

İstanbul’da ikamet eden ve 4 yaş altı çocuğu olan annelere, başka hiç bir şarta bakılmaksızın, Anne İstanbulkart vermeyi hedefleyen İBB, boşanmış anneler için NVİ’den bu doğrulamayı yapamıyor.

İBB, bu durumdaki annelerin mağdur edilmemesi için başvuru esnasında aşağıdaki evrakları alarak, işlemi manuel olarak gerçekleştiriyor: “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, kendi ve çocuğunun nüfus cüzdanı, 2 fotoğraf. İkametgah bilgisi de eğer gözükmüyorsa İstanbul'da ikametgah ettiğini teyit için ikametgah belgesi.”

ÖDEME ARACI OLARAK DA KULLANILABİLİYOR

Anne Kart'a bakiye yüklenmesi durumunda; Beltur, BNB (bisiklet), Sosyal Tesisler, İspark, İsper, Migros, A101, Hamidiye Otomatları ve İtaksi gibi sosyal alanlarda ödeme işlemleri için de kullanılabiliyor.