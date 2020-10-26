100 bin liralık hırsızlık yapan zanlı kameraya takıldı

Olay, cumartesi günü saat akşam saatlerinde Hasan Ünal Caddesi’nde bulunan bir evde yaşandı. Bir kişi kimsenin olmadığını fark ettiği evin bahçesine atladı. Şüpheli, sağı solu iyice gözetledikten sonra bir üst kata tırmandı. Yaklaşık yarım saat sonra tırmandığı yerden çantayla aşağı inen şüpheli, bahçeden çıkarak kayıplara karıştı.

DUVARA TIRMANARAK GİRMİŞ

Ev sakinleri, bir süre sonra geldiklerinde evin karıştırılmış olduğunu fark etti. Yaptıkları kontrolde, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bilgisayarın yerinde olmadığını anladılar. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin evin bahçesine atladığı, çevreyi iyice gözetlediği görülüyor. Şüphelinin, duvara tırmanarak bir üst katta çıktığı ve yarım saat sonra elinde çantayla indiği, duvardan atlayarak ortadan kaybolduğu kameraya yansıyor. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)