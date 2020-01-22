100 kişinin 72 saattir aradığı kadın evinin 50 metre yakınında bulundu

Zonguldak‘ın Alaplı ilçesine bağlı Fındıklı köyünde yaşayan Asiye Sezer, geçen pazar günü evinin altındaki odunluğa odun almaya gittikten sonra kayıplara karıştı.

İKİ KÖPEKLE BİRLİKTE DİDİK DİDİK ARADILAR

Sezer, uzun süre eve dönmeyince, ailesi jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, iki çocuk annesi 29 yaşındaki kadını bulmak için çalışma başlattı. Drone, iz takip ve arama-kurtarma köpeklerinden destek alan 100 kişilik ekip; bölgedeki ev, samanlık, ahırların yanı sıra dağlık arazi, otlak ve sulak alanları da didik didik aradı.



NE YİYİP NE İÇTİ? SOĞUĞA NASIL DAYANDI?

Genç kadın bugün saat 13.00 sıralarında, evine 50 metre uzaklıkta, odunların altına gizlenmiş bir şekilde bulundu. Asiye Sezer’in kocası Muzaffer Sezer, “Çok mutluyuz hanıma kavuştuk. Biraz korkmuş. Herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Asiye Sezer’in 72 saatten fazla sürede ne yiyip ne içtiği, soğuktan nasıl korunduğu merak konusu oldu. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA-İHA)