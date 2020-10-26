1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler sosyal yardım parası alamaz?

1000 TL sosyal yardım desteği almak için gerekli şartları karşılayan kişiler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU EKRANI

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlete giriş yaptıktan sonra, sizden istenilen TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun ve başvuruyu tamamlayın.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra yine aynı sayfa üzerinden ‘başvuru takibi’ kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI ALAMAZ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi nedeniyle verilen sosyal destek parası yardımlarından kimlerin yararlanamayacağını da açıkladı.

Bu göre;

– Pandemi Sosyal Destek Programı faz 1 ve faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

– 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

– Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

– İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

– İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar pandemi sosyal yardım başvurusu yapamaz.