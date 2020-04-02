1000 TL yardım parası kimlere ödenecek? Sosyal yardım başvuru formu var mı?

1000 TL destek sosyal yardımlardan faydalanan iki milyon haneye verilecek. Ödenmeye başlanan sosyal yardımlar corona virüsü salgınında maddi kayıp yaşamaları nedeniyle verilecek. Sosyal yardımı bekleyen vatandaşlar Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte detaylar…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirterek ödemelerin 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.