105 Türk, dostları için mahsur kaldı

Salgın nedeniyle Tarımve Orman Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında egzotik hayvanlar ve pet hayvanlarının, yolcu beraberinde yurda girişi yasaklanmıştı. Ülkeye dönmek isteyen ama evcil dostlarını bırakamayan Türk vatandaşları ise dostlarıyla birlikte dönüş için kendilerine imkan sağlanmasını istiyor.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği “Yurda dönmek isteyen ama evcil hayvanları ile gurbette mahsur kalan ‘Evladım Olmadan Asla' diyen 105 yurttaşımızın çağrısını duyalım, el uzatalım” denildi.