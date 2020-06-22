107 yaşına giren Cumhuriyet abidesi tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, gençlere böyle seslendi: Atatürk’ün yolundan ayrılmayın

Türkiye'nin ilk, dünyanın da en önemli Sümerologlarından biri olan ve “Son Sümer Kraliçesi” olarak adlandırılan Muazzez İlmiye Çığ, 107. yaşını Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sürpriz doğum günü ile karşıladı.

Mersin'de kızı Esin Çığ ile birlikte yaşayan ve 20 Haziran 1914'te Bursa'da doğan tarihçi, bilim insanı Çığ için evinin bahçesinde doğum günü kutlaması düzenlendi. Kutlamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger de katıldı.

Kutlamada, Kent Orkestrası ekipleri müzik dinletisi gerçekleştirirken, Çığ da tüm enerjisi ve neşesi ile eşlik etti. Kendisi için gerçekleştirilen doğum günü kutlamasından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ve büyükşehir ekiplerine teşekkür eden Muazzez İlmiye Çığ, gençlere bazı öğütlerde bulundu.

KARANLIĞA KAPILMAYIN

Çığ şunları söyledi:

*Gençlerimiz Atatürk'ün yolunu hiçbir zaman bırakmasınlar. Memleketimiz için, şahsınız için en güzel yol, bu yol. Okumak, okuduğunuzu yaymak önemli. Karanlığa kapılmayın. Daima aydın insanlarla birlikte olun. Gençler için çok umutluyum.

*Çok iyi gençler yetişiyor ama yerleri, yurtları yok. Yurtdışına gidiyorlar. Memleket canlanınca hepsi birden ‘ülkeme yardım edeyim' diye gelecek. Biz okurken tek amacımız bir an önce mezun olup ülkemize yardım etmekti. Çünkü o kadar geri kalmış bir ülkeydik ki. Bu kadar geri kalmış bir ülkenin 80 yılda bu hale gelmesi son derece büyük bir şey.

*Biz Avrupa'nın 400 yılda yaptığı Rönesans'ı 80 yılda yaptık. 80 yıl önce kadınlarımızın, hiçbir şeyden haberi yoktu. 80 yıl içinde bugün kadınlarımız sanatta, ticarette, bilimde her alanda kendilerini gösterdiler. Memleketimizin istikbali için umutluyum.