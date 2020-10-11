11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte büyük ikramiye tutarı ve şanslı rakamlar…

İŞTE SÜPER LOTO’DA GECENİN SONUÇLARI

Milli Piyango’nun bu akşam gerçekleştirdiği 31. Süper Loto çekilişinde şanslı rakamlar 11-29-38-39-41-57 olarak belirlendi.

BÜYÜK ÖDÜL ARTTI

Süper Loto’da geçtiğimiz haftalardan devreden rakamlarla birlikte ödül miktarı da artış gösterdi. 60 top arasından 6 şanslı rakamın belirlendiği Süper Loto’da bu akşam büyük ödül tutarı 28 milyon 317 bin 692 TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.