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11 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

En çok oynanan şans oyunlarından biri olan Süper Loto’da son çekiliş 11 Eylül’de gerçekleştirildi. Büyük ödülün 28 milyon 317 bin 692 lira olarak açıklandığı akşamda 6 bilen çıkmadı ve Süper Loto yeniden devretti.

09:29 -
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11 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

60 top arasından çekilen Süper Loto'da 5 bilen toplam 6 kişi ise 49 bin 462 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği 31. Süper Loto çekilişinde şanslı rakamlar 11-29-38-39-41-57 olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

 

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