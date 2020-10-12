11 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar…

60 top arasından çekilen Süper Loto'da 5 bilen toplam 6 kişi ise 49 bin 462 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği 31. Süper Loto çekilişinde şanslı rakamlar 11-29-38-39-41-57 olarak belirlendi.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.