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11 günlük bebeğin corona testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı

Kütahya’da, Covid-19 testi yapılan Mustafa K. ve 11 gün önce doğan kız bebeğinin yanı sıra yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'da corona virüsü tespit edildi. Bebek ve 2 kişi tedavi altına alınırken, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 25 kişi evlerinde karantinaya alındı.

18:48 -
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11 günlük bebeğin corona testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı

Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde oturan Fatma K., 7 Mayıs tarihinde Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'nde doğum yaparak bir kız bebek dünyaya getirdi.

Mustafa ve Fatma K. çifti, doğumun ardından Hasanlar köyündeki evlerine döndü. Geçen 8 Mayıs günü bebekte sarılık görülmesi üzerine Mustafa ve Fatma K. çifti, bebeklerini Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNE ALINDI

Yapılan ilk muayenenin ardından kız bebek, yenidoğan yoğun bakım servisine alındı. 11 Mayıs günü ise baba Mustafa Kaşık'ta belirtiler görülmesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA TEST YAPILDI

Kütahya Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede bebek ve ailesiyle temas ettiği değerlendirilen aralarında doktor, hemşire, hizmetli ile yenidoğan servisinde kalan 3 bebek ile annelerine Covid-19 testi yapıldı. Yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'nun testi pozitif çıkarken, 11 sağlık çalışanın testi ise negatif olduğu tespit edildi.

25 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Filyasyon ekibince yapılan çalışmaların ardından kız bebek ile teması olduğu değerlendirilen ve testleri negatif çıkan 11'i sağlık çalışanı da dahil 25 kişi karantinaya alındı.

Corona virüsü tanısı konulan 11 günlük kız bebeği, babası Mustafa K. ve yenidoğan servisindeki başka bir bebeğin annesi olan Pınar O.'nun hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA

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