11 Haziran Süper Loto sonuçları açıklanıyor…MPİ Süper Loto sonuç sayfası…

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen Süper Loto çekilişinde sonuçlar belli oluyor. Geçtiğimiz çekilişlerden 3 devri bulunan Süper Loto’da büyük ödül 6 milyon 128 bin TL olarak açıklanmıştı. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarının 7 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 660. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da açıklanmış olacak ve sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.

MİLLİ PİYANGO’DAN YENİ ŞANS OYUNLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

İdaremizce Sanal Bayilerimizin teknik alt yapıları üzerinden internet aracılığıyla Süper Sayısal Oyunların (Süper On Numara, Süper Şans Topu, Süper Sayısal Loto ve Para Loto) oynatılmasına 01.06.2020 tarihinde saat 00:00 itibariyle başlanılacaktır. Sayısal Oyunlar için belirlenen oyun kuralları ve kolon ücretleri Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olmakla birlikte her iki oyun grubu için iki ayrı ikramiye havuzu oluşturulacaktır. Ayrıca, Sayısal Oyunlar için yapılacak çekiliş sonuçları (On Numara oyunu hariç olmak üzere) aynı zamanda Süper Sayısal Oyunlar için de geçerli olacaktır.

Ancak, Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15'de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15'de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45'te ve Cumartesi saat 21.15'te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15'te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15'te yapılacak.