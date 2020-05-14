11 kişiye corona virüs bulaştıran kadının oğlu konuştu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kendisinde var olan semptomları dikkate almadan değişik ortamlarda bulunarak 60 kişiye corona virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadının oğlu konuştu. Yapılan testler sonucu kadınla temas eden 11 kişide corona virüsü tespit edilirken, 14 ev karantina altına alındı.

Vakıf Mahallesi’nde yaşayan H.A. isimli bir kadın, kol ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesi’ne başvurmuş, yapılan testler sonucunda H.A’ya corona teşhisi konmuştu.

Corona virüs testi pozitif çıkan ve 11 kişiye bulaştıran kadının oğlu Hakan A., “Sakarya’daki ilk vaka biz değiliz” diyerek, şunları söyledi:

11 VAKADAN DÖRDÜ BİZİM AİLEDEN

* Annemden sonra 11 vaka daha tespit edildi. Bunun dördü kendi ailemizden. Annem ve babam hastanede tedavi altında. Hiç biri solunum cihazına bağlı değil. Benim, eşimin ve çocuklarımın test sonuçları da negatif çıktı.

* “Cenazeye katıldı, 60 kişiye bulaştırdı” diyorlar. Bulaştırmış olsa herkesin testinin pozitif çıkması lazım. Cenazeye üç kişi gitmez herhalde onların da aileleri falan var. Annemizin ve ailemizin bu kadar yıpratılmasından üzüntü duyuyoruz. (İHA)