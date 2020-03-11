11 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! Şans Topu sonuçları sorgulama!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişinin 978. hafta çekilişi bu akşam 21.15’te yapılacak. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde bir kişi 931 bin liralık büyük ikramiyeyi almaya hak kazanmıştı. Bu akşamki Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye tutarının geçen haftaki rakama yakın olması bekleniyor. İşte 11 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 978. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Çekiliş sonuçları ilerleyen dakikalarda açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.



ŞANS TOPU OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.