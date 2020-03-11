11 Mart Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto’da haftanın şanslı 6 rakamı açıklanıyor!

Milli Piyango tarafından bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişinin sonuçları heyecanla bekleniyor. Bilet alarak şanslı 6 rakamın kendisine çıkmasını ümit edenler çekiliş saatine odaklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi bir kişi bilmiş ve 3 milyon 319 bin liralık büyük ikramiyeye hak kazanmıştı. Sayısal Loto’nun bu akşam yapılacak çekilişinde ise büyük ikramiye tutarının yaklaşık 1 buçuk milyon lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişi saat 21.45’te başlayacak. Sayısal Loto sonuçları açıklandığında sayfamızda yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.