11 ve 12 Temmuz’da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Alınan önlemlere rağmen corona virüs vaka sayısında önemli bir düşüş gözlenmemesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı son dönemde yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta ilan edilmeyen yasak son olarak LGS ve YKS sınavlarının gerçekleştirildiği haftalarda belirli saatlerde ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının kararının alınmasında bilim kurulunun vereceği tavsiye önem taşıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan henüz duyuru yayınlanmadı.Sokağa çıkma yasağı kararının alınmasında bilim kurulunun vereceği tavsiye yön verecek.

Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta 1 Temmuz Çarşamba günü 17.00’de toplanmıştı. Toplantının bu hafta da çarşamba günü yapılması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİ

6-7 Haziran tarihleri için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir genelge yayınlanmış, 15 ili kapsayan bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurmuştu.