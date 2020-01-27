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112 çağrı merkezi çalışanları deprem anında çalışmaya devam etti

Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya 112 çağrı merkezindeki personel çalışmaya devam etti.

17:18 -
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çalışanların görev yerlerini terk etmediği görünüyor.

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da da 112 çağrı merkezi personeli deprem anında çalışmaya devam etti.

Çağrı merkezinde bulunan personelin deprem anında görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı dikkat çekti.

Çağrı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde şiddetli sallantıya rağmen personelin görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı görülüyor. İHA

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