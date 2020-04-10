”112 sağlık çalışanları için corona testi neden durduruldu?”

ATO tarafından yapılan açıklamada, ”5 Nisan’dan itibaren Ankara’da yüksek risk grubu olan sağlık çalışanlarına yönelik Covid-19 tarama testi uygulamasının başlatılmasını sevinçle karışlamıştık. Ancak test sonuçları belli olan ilk grupta 9 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tarama testi uygulaması durdurulmuştur. Bunu vahim ve akıl almaz bir durum olarak değerlendiriyoruz”” ifadeleri kaydedildi.

Açıklamada, salgın sürecinde en ciddi risk altındaki grubun sağlık emekçileri olduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ve Ankara ili sağlık yöneticilerine, ”Tarama testi uygulamasını 112 acil grubunda neden durdurdunuz? Sizler için sağlık çalışanları ve toplum sağlığı mı yoksa istemediğiniz şekilde sonuçlar çıkınca istatistiki verilerinizin bozulacağı kaygısı mı önemli?” diye soruldu.

”TESTLER YENİDEN BAŞLAYACAK MI?”

ATO tarafından yetkililere şu sorular da yöneltildi:

* Amacınız sağlık çalışanlarının ve halkın sağlığını korumak mı, yoksa rakamsal verileri korumak mı?

* Sağlık çalışanları içerisinde en yüksek temas ve bulaşma riski taşıyan, Covid-19 için en yüksek risk grubuna hizmet veren 112 Acil çalışanlarını bundan sonra nasıl koruyacaksınız?

* Bu süreçte test edilmediği için virüs taşıyıp taşımadığını bilemediğiniz, ancak gittiği her yere virüs bulaştırma riski bulunan 112 çalışanlarını acil sağlık yardımı taleplerine göndermeye devam edip virüsü kronik ve acil hastalara bulaştırarak ölümlere neden olacağınızın farkında mısınız?

* Bu uygulamayı durdurma nedenlerinin en başında yetişmiş sağlık personelinin eksikliği olduğunu biliyoruz.

* 21 Mart’ta yaptığımız basın açıklamasında vurguladığımız gibi tekrar soruyoruz, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, antidemokratik uygulama olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından ne zaman vazgeçeceksiniz?

* KHK ile ihraç ettiğiniz, haklarında kesinleşmiş hükmü olmayan 15 bin civarında sağlık emekçisini en çok ihtiyaç olan bu süreçte göreve başlatmak için neyi bekliyorsunuz?

* Bu sonuçlara göre toplum sağlığı için risk ve virüsü her ortama taşıma ihtimali yüksek olan sağlık emekçilerine tarama testi uygulamasını yeniden başlatacak mısınız?

* Şayet tarama testini yeniden başlatacaksanız, sizi başlama tarihini kamuoyuna deklare etmeye davet ediyoruz.

* Eğer, yeniden tarama testi yapmayı düşünmüyorsanız bunun için mantıklı ve makul bir açıklamanız olacak mı?