‘112’ yelekli tarihi eser kaçakçısında corona virüsü çıktı… Karantinadan da kaçmış

Bursa jandarma ekipleri plakasını takip ettikleri tarihi eser kaçakçılarının aracını sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde durdurdu. Aracın içerisinde 112 Acil Servis personel yelekleri giymiş şahısları gören ekipler nereye gittiklerini sordu. Hastaneye COVID-19 şüphelisi hasta taşıdıklarını belirten zanlılar güvenlik noktasından geçmek istedi.

Şahıslara izin vermeyen jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılarını yakaladı. Arabada yapılan aramalarda çok sayıda tarihi esere el konulurken kaçakçılardan birinin yapılan sağlık kontrolünde corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve karantinadan kaçtığı belirtildi.

YELEK DE ELE GEÇİRİLDİ

Şahısları araçtan indirip gözaltına alan jandarma zanlıların üzerinde ve araçta yaptığı aramada; 1 adet sarı renkli haç figürü, 1 adet sarı renkli Hazreti İsa figürü, 1 adet papaz figürü, 1 adet kuş figürü, 5 adet 100 dolar, 8 adet 1 rublelik Rus parası, Bin Lübnan Lirası, 1 adet Suudi Arabistan riyali, 35 Rus rublesi, bir miktar ne olduğu tespit edilemeyen maden parçası, 1 adet seri numarası ve markası kazınmış 7.62 mm. tabanca, 5 adet 7.62 mm tabanca mermisi, 4 adet minyatür malzeme, 2 adet payp düzeneği, 3 adet hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen metal şiş, 0.5 gram civarında uyuşturucu madde ve 112 acil sağlık yelekleri ele geçirildi.

CORONA VİRÜSLÜ ÇIKTI

Gözaltındaki tarihi eser kaçakçısı zanlıların ateşlerini ölçen jandarma ekipleri zanlılardan birinin ateşinin yüksek çıkması üzerine sağlık durumlarını detaylı kontrol etti. Yapılan araştırmada şahıslardan birinin corona virüsü nedeniyle karantina da olması gerekirken kaçtığı anlaşıldı.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılarak şahıslar Mudanya Devlet Hastanesine sevk edildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya temin etmek, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından gözaltına alınan İ. K., M. A. ve S.İ. savcılık talimatıyla adres tespitleri yapılarak serbest bırakıldı.

Zanlıların hastanede karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.