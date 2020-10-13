12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

90 topun arasından çekilen şanslı 6 numarayı bilenin büyük ikramiye olan 70 milyon 278 bin 651 TL kazanacağı çekilişte 6 bilen çıkmadı büyük ikramiye yeniden devretti.

5 bilen iki kişi ise toplam 171 bin 324 liranın sahibi oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Dün akşam noter huzurunda ve canlı yayında çekilen çekilişte şanslı rakamlar “18-22-50-52-67-73 joker 27” olarak belirlendi.



ÇILGIN SAYISAL LOTO'NUN ÇEKİLDİĞİ GÜNLER

Sayısal Loto'da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Oynanan kolonlarda en az 2, en fazla 6 adet sayı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanabiliyor.