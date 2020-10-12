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12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ödül rekor seviyede!

Milli Piyango'nun 12 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftada üç gün düzenlenen ve 90 numara arasından 6 rakamın doğru tahmin edilmesiyle büyük ödülün kazanıldığı Sayısal Loto'da büyük ödül rekor seviyelere ulaştı.

21:37 -
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12 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ödül rekor seviyede!

Çılgın Sayısal Loto’nun bu akşam gerçekleştirilen çekilişinde şanslı rakamlar “18-22-50-52-67-73 joker 27” olarak belirlendi.

BÜYÜK ÖDÜL REKOR SEVİYEDE

Milli Piyango’nun şans merkezinde düzenlenen Çılgın Sayısal Loto oyununda bu akşam büyük ikramiye tutarı 70 milyon 278 bin 651 TL olarak açıklandı. Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ödülü şu an şans oyunları arasındaki en yüksek ikramiye miktarı olarak yer alıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO’NUN ÇEKİLDİĞİ GÜNLER

Sayısal Loto’da yapılan değişikliklerle hem adı hem de oynama sistemi değişti. Yeni adı Çılgın Sayısal Loto olan şans oyunu artık haftada üç gün oynanabilecek.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto’da, her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor.

Oynanan kolonlarda en az 2, en fazla 6 adet sayı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanabiliyor.

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