12 Ekim EBA TV ders programı belli oldu! İşte canlı ders saatleri…

Okullar bugün tüm ilkokul ve 8. sınıf ile 12. sınıflar için açılıyor. Ancak binlerce öğrenci çalışmalarını ve ders takibini Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve TRT EBA TV üzerinden sürdürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 12-16 Ekim 2020 tarihleri için haftalık ders programı da belli oldu. İşte günün dersleri…

12 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL

LİSE





MOBİL CİHAZLARIMDAN CANLI DERSLERİME ERİŞEBİLİR MİYİM?

Evet, erişebilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemi olan cihazlarda, EBA Cep Uygulaması’ndaki “Canlı Dersler” sayfasından derslerinizi yapabilirsiniz. Mobil cihazların internet tarayıcılarından EBA’ya erişerek canlı derslere katılamazsınız.

Ayrıca canlı dersinizin başlamasına 10 dakika kala EBA Cep Uygulaması’na giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE