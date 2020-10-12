12 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı rakamlar…

Milli Piyango’nun haftada bir kez düzenlediği şans oyunlarından On Numara’da şanslı rakamlar; “5-10-16-18-19-23-24-32-33-36-40-41-43-45-47-53-57-60-61-62-69-76“olarak belirlendi.

On Numara’da bu hafta 10 rakamı doğru bilen bir kişi 304 bin171 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanmaktadır.