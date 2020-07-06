12. kattan atladı saniye saniye görüntülendi

Olay, Karaman’ın Merkez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir yurtta meydana geldi. 25 yaşındaki Cihan Oğraş isimli şahıs 12 katlı yurdun çatısına çıktı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar ise durumu hemen 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın kendisi ile bir süre görüştü.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Uzun süren ikna çalışmalarının ardından Cihan Oğraş metrelerce yüksekten kendisini aşağı bıraktı. Ailevi problemleri olduğu iddia edilen Oğraş ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ GÜNCE ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Cihan Oğraş’ın iki gün önce Urgan Mahallesi’nde de intihara kalkıştığı öğrenildi.