12 kişinin cinayet zanlısı: Beni kurtarın

Ordu’nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada, Ordu ve Samsun’da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 19 Ocak 2018de cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018’de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Çayıroğlunun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirlendi.

8 CİNAYET DOSYASI ÜNYE’YE GÖNDERİLDİ

Ordu’nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı’nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi’ne gönderdi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek’, ‘gasp’ ve ‘yağma’ suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Cinayetler arasında yer alan Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanık Çayıroğlu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek, ‘gasp’ ve ‘yağma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın 4üncü duruşması yapıldı.

Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile katıldı. Bir önceki duruşmada Çayıroğlu’nun tanıkların dinlenmesini talep etmesi üzerine Hasan Konaş ile Bilal Karamanlı’nın ifadelerine başvuruldu.

BENİ BU OLAYLARIN İÇİNDEN KURTARIN

Tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, tanık ifadelerinin ardından duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, söz konusu kişiyi öldürmediğini ileri sürüp, beraat talebinde bulundu.

Suçsuz olduğunu söyleyen Çayıroğlu, mahkeme heyetine Elinize ayağınıza düştüm. Beni bu olayların içerisinden kurtarın. Savunmamda da belirttiğim gibi herhangi bir sebeple maktullerin öldürülmesine ilişkin eyleme katılmadım. Bu nedenle beraatime karar verilmesini ve tutuklu bulunduğum süre göz önüne alınarak tahliyeme karar verilmesini istiyorum ifadelerinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırıp duruşmayı erteledi. Öte yandan tutuklu sanığın, işlediği diğer cinayetlere ilişkin soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)