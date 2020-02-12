12 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! İşte Şans Topu’nda haftanın şanslı rakamları!

Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba düzenlenen Şans Topu oyununun bu hafta 974. çekilişi yapılacak. Saat 21.15’te başlayacak çekilişin sonuçları ve büyük ödülün ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 4 kişiye bölünmüş, kişi başına 222 bin lira ikramiye dağıtılmıştı. İşte 12 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası ve detaylı bilgiler.

12 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişi saat 21.15’te başlayacak ve sonuçlar ilerleyen dakikalarda açıklanacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto