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İlk devir geçekleşti! İşte 12 Şubat Şans Topu sonuçları…

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Büyük ikramiyeyi bu hafta kazanan olmadı ve gelecek haftaya devretti. İşte 12 Şubat Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar...

08:45 -
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İlk devir geçekleşti! İşte 12 Şubat Şans Topu sonuçları…

Milli piyango İdaresi’nin düzenlediği sayısal oyunlardan biri olan Şans Topu’nun bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. Diğer oyunlardan farkı ‘+' rakamı olan Şans Topu’nda kazandıran numaralar haberimizde.

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

Şans Topu sonuçları: 4, 16, 20, 21, 29 ve +9

 

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Son güncelleme: 08:52 13.02.2020
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