12 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da üçüncü devir!

Milli Piyango İdaresi’nin 1296 sayılı Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Biletlerini alarak şanslı 6 rakamın belirlenmesini bekleyenler büyük ikramiye tutarının bu hafta ne kadar olduğunu da öğrenmek istiyor. Sayısal Loto’nun 3. kez devretmesiyle büyük ikramiye tutarı da katlanmış durumda. Bu akşam yapılacak çekilişte büyük ikramiye tutarının yaklaşık 6 milyon lira olması bekleniyor. İşte 12 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçlarıs sorgulama ekranı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1296. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Sayısal Loto sonuçları çekilişin ardından dakikalar içerisinde belli olacak. Şanslı rakamlar açıklandığında sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4'üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15’te açıklanıyor.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.