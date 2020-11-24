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12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

İstanbul’da taksi bulmak için yürüyen Ukraynalı turist aileye kabusu yaşatarak 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 10:23, 24/11/2020
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12 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabalarını ziyaret etmek için İstanbul'a gelen Ukraynalı aile, metrobüsten inerek taksiye binmek için yürürken kabusu yaşadı. Anne ve iki kızı yolda yürürken, yanlarına yanaşan bir kişi 12 yaşındaki kızı taciz etti.

KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Ukraynalı annenin şikayeti üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçti.“Çocuğun Cinsel İstismarı”na yönelik başlatılan çalışmalarda, saatlerce güvenlik kamerası izleyen ekipler şüpheliyi tespit etti. Araştırmalarda kimliği belirlenen G.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin işlemlerin ardından adliyeye gönderileceği öğrenildi.

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