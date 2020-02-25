12 yıl geçti… Müze tamamlanamadı

Kurtuluş Savaşı'da Yunan askerleri Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınana kadar geldi. Düşmanın durdurulduğu ve geriye püskürtüldüğü Polatlı'da, Koç Holding yöneticilerinden Mustafa Koç tarafından Polatlı- Kartaltepe'de 22 metre yüksekliğindeki Mehmetçik Anıtı yaptırıldı ve açılışı 6 Ağustos 2008'de tamamlandı. Heykelin yanında 6 Ağustos 2008'de yapımına başlanan Türk Tarihi ve Sakarya Meydan Savaşı Müzesi ise aradan 12 yıl geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı.

Polatlı Belediyesi tarafından yapımı ve bölgenin tanıtımı için her türlü destek verilirken, Türk Tarihi ve Sakarya Meydan Savaşı Müzesi'nin 13 Eylül 2020 tarihinde açılması hedefleniyor. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müdürü emekli Kurmay Albay Kadim Koç, Sakarya Meydan Savaşının yaşandığı bölgenin tanıtımıyla yörenin ikinci bir Çanakkale olacağını söyledi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, “Ankara'yı son mermisine kadar koruyan ilçemiz Polatlı, Sakarya Savaşının 100. Yıl dönümünde de farklı etkinlikler düzenleyecek. Bu etkinliklerin daha canlı olması için bir an önce 100. Yıl Kutlama Komiteleri oluşturulmalı” dedi. 100. Yıl hazırlıkları kapsamında SÖZCÜ'yü ziyaret eden emekli Kurmay Albaylar Kadim Koç ve İsrafil Aydın, Polatlı'nın sembolü olan Mehmetçik Anıtı minyatürünü Saygı Öztürk'e armağan ettiler, müzede Sakarya Meydan Savaşına daha geniş yer ayrılmasını önerdiler.