12 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı muhasebeci çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 20 Nisan 2008 günü meydana gelen olay öncesi, inşaat mühendisi olan Aydın Koçarslan, mimar eşiyle birlikte çalıştığı inşaat firmasının kasasından para eksildiğini fark edince durumu araştırmaya başladı.

Bu sırada bir iş için şirketin muhasebecisi Bahattin Ardahan A.(55) ile birlikte Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'ye giden Koçarslan dönüş yolunda Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde ormanlık alanda saldırıya uğrayarak feci şekilde darp edildi.

Başına sert bir cisimle vurulan Koçarslan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.

ZANLI ARDAHAN A.: ‘DARP EDİLDİM, HAFIZA KAYBI YAŞIYORUM’

Olayın ardından 3 ay sonra gözaltına alınan muhasebeci Bahattin Ardahan A., olay anında Koçarslan'ın yanında olduğunu kendisinin de darp edildiğini, saldırganları tanımadığını, hafıza kaybı yaşadığını ve ambulansı kendisinin aradığını söyledi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ardahan A. savcılık tarafından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR YENİDEN AÇILDI

12 yıl geçmesi sonrasında Kocaeli'de yeni göreve başlayan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden inceleme kararı ile cinayet dosyası yeniden açıldı.

Dosyaların açılması sonucu yine 2008 yılında öldürülen sağır ve dilsiz bir gencin katilinin babası olduğunu tespit eden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koçarslan cinayetine odaklandı.

Dosyayı inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi sersbest bırakılırken, olayla ilgili aralarında muhasebeci Bahattin Ardahan A., K.G.(40), B.A.Y. (41) v F.G.(39)'un olduğu 4 kişi cinayet şüphesi üzerine sorguya alındı.

ÇAPRAZ SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sorguları derinleştirilen 4 kişiden cinayetin baş şüphelisi olan ölen Koçarslan'ın şirketinde muhasebeci olarak çalışan Bahattin Ardahan A. çapraz sorguda suçunu itiraf etti.

Ardahan A., şirkette muhasebeci olduğu yıllarda şirketin hesabından zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği, şirkette ödeme günü yaklaşınca Koçarslan'ın kasada para olmamasından şüphelenerek durumu araştırmaya başlaması sonucu cinayeti planladığı ve arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda Koçarslan'ın başına sert bir cisimle vurarak darp ettiklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi 4 kişi emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. (İHA)