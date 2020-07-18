12 yıl önce şehit edilen Serkan Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı

Samsun Çarşamba ilçesinde 2008 yılında Jandarma görevlileri, hayvan hırsızlığı yapan kişilere suçüstü yapmış fakat şüpheliler yakalanmamak için jandarma görevlilerine silahla karşılık vermişti.

İZİNE İSTANBUL’DA ULAŞILDI

Uzman Çavuş Serdar Dağ, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olurken şahısları yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin çalışmalarıyla şüphelilerden 8 farklı suçtan aranan 62 yaşındaki Murat İ.’nin izine İstanbul’da ulaşıldı.

10 GÜNLÜK TAKİPLE YAKALANDI

Beykoz’a bağlı Tokatköy Mahallesi’ndeki bir iş yerine gelip gittiği bilgilerinin elde edilmesi üzerine iş yeri izlemeye alındı. Ekiplerin 10 günlük takibi sonucu eşkal bilgilerine uyan şahısın görülmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucu Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dağ’ın şehit edilmesi olayının şüphelilerinden Murat İ. yakalanarak emniyete götürüldü. Murat İ., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)