120 bin olan nüfus 500 bini aştı! Telaşlandıran görüntüler

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, bayramın birinci gününde kurbanını kesen ve aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra tatile çıkanların akınına uğradı. Sabah saatlerinden itibaren Kuşadası'nın ünlü plajları doldu.

Doğası ve koylarıyla ünlü Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı önünde uzun kuyruklar oluştu. Öğlen saatlerinden itibaren Milli Park araç trafiğine kapatıldı.

Yazlıkların tamamı dolarken güvenli turizm sertifikası alan otellerde doluluk oranları bayramın son üç gününde yüzde 85'e ulaştı. Kuşadası'nın 120 bin olan yerleşik nüfusu, bayramın ikinci gününden itibaren 500 bini geçti.

CORONAYI KİMSE HATIRLAMADI

Çevre il ve ilçelerden yüz binlerce kişinin akın ettiği Kuşadası’nda yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Yaşanan kalabalıkta sosyal mesafe ve pandemi kuralları unutuldu.

İlde maske takma zorunluluğu bulunmasına karşın sahillerde çok az kişi maske taktı. Ortaya çıkan görüntü, “Kurban Bayramında corona virüsü de tatile çıkmış herhalde” dedirtti.

DİDİM DAHA SAKİN

Aydın'ın Didim ilçesi ise bayramı daha sakin geçiriyor. Ünlü Altınkum plajında geçtiğimiz yıllardaki bayramlarda yaşanan görüntüler ortaya çıkmadı. Otellerde doluluk oranları yüzde 55 oranında kaldı.